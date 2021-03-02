«Избил и задушил»: надымчанин обвиняется в убийстве бывшего одноклассника

Надымчанин обвиняется в убийстве одноклассника Фото: Ольга Крыльцова

В Надыме завершилось расследование уголовного дела в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Все началось с того, что в ночь с 20 на 21 октября 2020 года в одной из квартир было обнаружено тело мужчины со следами криминальной смерти.

В ходе следствия удалось узнать, что накануне к погибшему пришел его бывший одноклассник. Решив отметить встречу, мужчины купили алкоголь, который и стал причиной трагедии. В ходе застолья между друзьями возник конфликт. Желая отмстить обидчику, гость, уже имевший судимость, жестоко избил хозяина.

По заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате механической асфиксии.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.