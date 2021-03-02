Бывших сотрудников администрации поселка Пурпе обвиняют в еще одном деле о коррупции Фото: Вера Зенина

Следователи Пуровского района обнаружили новые факты из преступной жизни двух сотрудников администрации поселка Пурпе. Напоминаем, что они замешаны в громком деле о коррупции.

Как сообщалось ранее, в июле 2020 года генеральный директор ООО «Ямалремонт» передал взятку в размере 360 тысяч рублей заместителю главы и начальнику отдела администрации поселка Пурпе. За эти деньги они должны были обеспечить победу фирмы в электронном аукционе и поспособствовать в заключении муниципального контракта, связанного с нанесением дорожной разметки. Кроме того, чиновники обязались обеспечить подписание актов выполненных работ и их оплату.

В ходе предварительного следствия стало известно, что заместитель главы и начальник отдела администрации поселка были замешаны в еще одном преступлении. Так, с 2019 по 2020 годы они получили несколько взяток на общую сумму в 1,7 миллиона рублей, обеспечив заключение еще одного муниципального контракта.

Сейчас в отношении должностных лиц и взяткодателя возбуждены по два уголовных дела. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

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