Число заболевших коронавирусом на Ямале на 2 марта 2021 года увеличилось на 36 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Мария ЛЕНЦ

Жители Ямала все еще продолжают болеть COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 36 человек, с начала периода - 37 178.

Из общего числа болеющих 190 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 9 из них - в тяжелом состоянии, 2 - находятся на ИВЛ, 1 - скончался. Таким образом, общее число погибших составляет 400 человек.

По сообщению регионального оперштаба, болезнь унесла жизнь 67-летнего мужчины из Ноябрьска.

Кроме того, за сутки выявлено 10 новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 5 752 человека.

В населенных пунктах Ямала произошло 26 заражений COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Ноябрьске - 9, Ямальском районе - 8 и Новом Уренгое - 4.

Далее идут: Салехард и Пуровский район - 2, Надымский район - 1.

Всего в регионе провели 3 271 тест в 23 лабораториях.

Излечились от коронавируса 60 человек, за весь период - 35 238.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 10 565 человек с COVID-19, из них 1 069 (10,1%) без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 4 268 215. Выздоровевших - 14 966, за весь период - 3 838 040. Умерших - 441, с начала периода - 86 896.