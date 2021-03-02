За прошедшую неделю мошенники украли у ямальцев более миллиона рублей Фото: Вера Зенина

Несмотря на ежедневные призывы быть бдительными и не совершать операций по просьбам сомнительных лиц, количество преступлений, связанных с кражей денег с банковских карт и электронных средств платежа, не уменьшается.

За прошедшую неделю, с 22 по 28 февраля, зарегистрировано 22 подобных преступления, ущерб от которых превысил 1,1 миллиона рублей.

Одним из наиболее распространенных способов обмана остается получение всех данных карты под различными предлогами: блокировка, внесение предоплаты за приобретаемый товар и прочее.

Очередной жертвой мошенников стала жительница Салехарда, которая решила купить авиабилеты на сайт «Tourscans.ru». Решив сэкономить, женщина перевела на счет, указанный злоумышленником, 32 тысячи рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Призываем граждан быть бдительными и внимательными, ни при каких обстоятельствах не передавайте данные банковских карт.