Власти Приуральского района выплатят компенсацию ребенку, на которого напала бродячая собака Фото: Ольга Крыльцова

В прокуратуру Приуральского района обратилась жительница села Аскарка. Она рассказала, что на ее дочь напала собака, а также попросила организовать проверку по данному происшествию.

В итоге было установлено, что инцидент произошел 7 июня 2020 года около дома № 3 по пер. Школьный. Бездомный пес неожиданно набросился на ребенка, укусив за ногу. Врачи диагностировали рваные раны на левой голени длиною около 3,5 см. Кроме того, пострадавшая испытала физические и нравственные страдания.

Отметим, что в 2020 году администрация района заключила контракта с индивидуальным предпринимателем на отлов бездомных животных. Однако, как показала настоящая проверка, случаи нападения агрессивных собак на жителей никуда не делись.

Тогда прокуратура обратилась в суд с иском, в котором просила взыскать с администрации компенсацию морального вреда в пользу девочки.

В итоге суд удовлетворил все требования, обязав власть выплатить ребенку 15 тысяч рублей.

Напоминаем, что это уже не первый подобный случай в муниципалитете. Так, жертвой бездомных собак стада девочка из села Катравож, гуляющая на спортплощадке.

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