Молодой человек оформил кредит на жительницу Салехарда, взяв фото ее паспорта

Фото: УМВД России по ЯНАО

В полицию Салехарда обратилась 22-летняя местная жительница, едва не ставшая жертвой мошенников.

По словам девушки, в ее личном кабинете на портале «Госуслуг» появилась информация о задолженности по кредиту в размере 18 тысяч рублей, который она не брала. При этом взыскателем по данному обязательству оказался банк, выдающий микрозаймы в интернете.

В ходе проверки сотрудники установили 28-летнего мужчину, находящего в Кирове. Когда злоумышленника доставили в отделение, то он признался, что знаком с потерпевшей. Взяв фотографию паспорта подруги, парень оформил договор займа на 6 тысяч рублей, которые потратил на личные нужды.

Сейчас в отношении афериста возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Также он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.