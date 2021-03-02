Житель Ямала держал в боксах 420 килограмм рыбы, занесенной в Красную книгу

Фото: УМВД России по ЯНАО

На Ямале задержали мужчину, который скрывал на территории базы в поселке Старый Надым 420 килограмм рыбы, занесенной в Красную книгу. Полицейские изъяли из двух холодных боксов 14 экземпляров предположительно Северного Осетра и 663 Щекура.

-Согласно заключению эксперта, изъятая рыба принадлежат к видовому составу осетровых. Сумма причиненного ущерба составляет более 2 млн. Рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по ЯНАО.

Преступником оказался ранее не судимый 30-летний житель Ямальского района. Он пояснил, что привез рыбу из заполярного вахтового поселка для дальнейшей продажи в розничной сети.

Сейчас в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 258.1 УК РФ «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу». Он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.