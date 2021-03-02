В детской поликлинике Ноябрьска открылся кабинет по выдаче справок

Фото: Ноябрьская ЦГБ

В детской поликлинике Ноябрьской ЦГБ открылся кабинет по выдаче справок. По словам сотрудников, данная услуга создана для удобства граждан и поможет сократить очереди на прием к педиатру.

Получить необходимую справку можно по адресу: ул. Советская, 79. Кабинет №125. Он работает ежедневно с 10:00 до 16:00. Обязательное условие - сдача всех анализов.

На данный момент кабинет работает в тестовом режиме.

-Мы будем учитывать потребность и удобство для наших пациентов и при необходимости сможем внести изменения, - рассказали в медучреждении.