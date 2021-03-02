В Салехарде изменили движение автобуса, который возит детей на лыжную базу

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде изменили движение автобуса, который идет на лыжную базу, где проходят тренировки воспитанников спортшколы «Фаворит».

С такой просьбой выступили родители детей, обратившись в адрес губернатора Дмитрия Артюхова и главы окружной столицы Алексея Титовского.

-Сын ходит в спортивную школу по лыжам. Тренировки проходят в рабочее время и родители не могут возить детей. Очень хочется, чтоб выделили автобус на лыжную базу или хотя бы рейсовый автобус высаживал детей поближе к лыжной базе, - говорилось в сообщении.

Напоминаем, что с конца прошлого года перевозку детей осуществляет АТП Салехарда, соответствующее соглашение об этом было подписано со спортивной школой «Фаворит». По заявке тренера Загира Надршина, воспитанников доставляли на лыжную базу согласно расписанию занятий.

-До сегодняшнего дня автобус возил группу только одного тренера. По поручению главы Салехарда расписание тренировок на лыжах скорректировано так, чтобы автобус мог привозить и увозить детей двух групп, в том числе и воспитанников Григория Лаптандера, который занимается с детьми от 8 до 9 лет, - пояснили в спортуправлении Салехарда.