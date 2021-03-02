Жители Пурпе проголосовали за присоединение к Губкинскому

Фото: личная страница Антона Колодина в соцсетях

В поселке Пурпе прошли публичные слушания, на которых жители приняли важное решение - войти в состав Губкинского.

Как сообщил глава Пуровского района Антон Колодин, разговоры об объединении двух соседствующих территорий велись давно. Территориальная близость города помогает пурпейцам динамичнее решать житейские вопросы: покупки в магазинах, проведение праздников, встречи с друзьями, не говоря уже о медицинских услугах и рабочих местах.

-При обсуждении возможного объединения наших муниципалитетов мы основываемся на том, что качество жизни пурпеи цев должно стать только лучше. Для этого у нас есть конкретные планы по развитию Пурпе и Пурпе-1. Мы видим достаточно серье зные перспективы этои территории и уже определили проекты, которые планируем реализовать. Это строительство детских площадок, мест отдыха и парковок, ремонт и строительство дорог, обустрои ство те плых остановочных павильонов и озеленение, - рассказал глава Губкинского Андрей Гаранин.

В конце марта вопрос изменения границ муниципалитетов рассмотрят депутаты Губкинского и Пуровского раи она. Затем инициативу передадут на рассмотрение в Законодательное Собрание Ямала.