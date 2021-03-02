В Лабытнанги объявили о начале конкурса добрых дел

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсетях

Глава Семи лиственниц Марина Трескова объявила о старте конкурса общественных инициатив «Лабытнанги - город добрых дел». Принять участие может любой желающий.

-Хотите во дворе новую детскую площадку, облагородить газон у дома или расширить парковку?! Участвуйте в конкурсе! Вы мечтаете провести праздник, установить в Семи лиственницах интересный арт-объект или обновить «городскую мебель»?! Дерзайте! - написала градоначальница на своей странице в соцсетях.

Также она добавила, что призовой фонд - 1,5 миллиона рублей. При этом софинансирование не требуется, достаточно лишь трудового участия. Какой из проектов будет реализован - решат в ходе голосования сами жители.

Сбор инициатив проходит до 22 марта включительно. Получить подробности можно в муниципальном проектном офисе по телефону: 8 (34992) 5-70-70, дополнительно 1176.