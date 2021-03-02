В Новом Уренгое две иномарки не поделили дорогу

Фото: Госавтоинспекция Ямала

За прошедшие сутки на ямальских дорогах произошло 24 аварии, в результате которых один человек получил травмы.

Происшествие случилось 1 марта на проспекте Губкина в Новом Уренгое. Около 07:00 водитель «Форда» не пропустил вперед автомобиль «Хендай», тем самым допустив столкновение. В результате ДТП водитель последнего оказался травмирован.

Отметим, что с начала 2021 года на региональных дорогах случилось 960 аварий, в которых 8 человек погибли и 47 получили травмы, в их числе 3 детей.

Также напоминаем, что 25 февраля глава Ямала Дмитрий Артюхов провел заседание окружной комиссии по безопасности дорожного движения. Главной его темой стали меры по снижению количества ДТП и тяжести их последствий. Основная причина аварий - несоблюдение правил дорожного движения.