Дмитрий Артюхов обсудил с Василием Паршаковым развитие Тазовского района

Фото: правительство ЯНАО

В Салехарде прошла рабочая встреча губернатора Дмитрия Артюхова и главы Тазовского района Василия Паршакова. Они обсудили развитие муниципалитета на предстоящий год.

По словам губернатора, главная задача - расселение аварийного жилья. В свою очередь Василий Паршаков сообщил, что сейчас строится 22 многоквартирных дома, куда смогут переехать более тысячи семей. Кроме того, по мере сноса старого жилья будут появляться площадки под строительство нового. Всего до 2025 года в районе планируют переселить более 2 200 семей.

-У нас есть все, чтобы выполнить задачу по расселению. В этом году мы планируем сдать 400 квартир в поселке Тазовский, в том числе в микрорайоне Солнечный, а также 80 квартир в поселке Антипаюта, - сообщил глава муниципалитета.

Также на встрече обсудили строительство социальных объектов. Сейчас в Гыде возводят два корпуса школы на 300 мест, в дополнение проектируются школа и детский сад в поселке Тазовский.

Зашла речь и о благоустройстве. Так, в этом году облагородят шесть территорий: сквер на улице Пристанская в Тазовском; детские площадки в Антипаюте и Находке; детскую, спортивную и этноплощадку в Гыде.

В завершение встречи главы обсудили экологические проекты. Напоминаем, что в прошлом году в районе открылись садковые линии второго на Ямале рыбоводного завода. Там уже выращено и выпущено в реку Таз 327 тысяч мальков чира.