Ямальцы нарушили правила дорожного движения на 18 миллионов рублей

Фото: правительство ЯНАО

С начала 2021 года ямальские автомобилисты получили более 19 тысяч штрафов за нарушение правил дорожного движения на сумму свыше 18,6 миллиона рублей. Все они были засняты комплексами фотовидеофиксации.

Наиболее распространенное нарушение (52%) - выезд за стоп-линию. Далее идет превышение скорости (38%). Отметим, что с начала года штрафы за повторное нарушение скоростного режима получили 129 водителей. И наконец - выезд на полосу встречного движения (6%). Также бывали зафиксированы случаи проезда на запрещающий сигнал светофора и невыполнение требований уступить дорогу пешеходу.

Сейчас на территории округа работает 52 стационарных комплекса фотовидеофиксации. Они установлены на наиболее аварийно-опасных участках дорог, в соответствии с предложениями Госавтоинспекции.

Планируется, что к 2024 году число комплексов будет увеличено минимум в два раза.