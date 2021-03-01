Маленьким ямальцам с особенностями здоровья больше не придется сидеть в больничных очередях

Маленьким ямальцам с особенностями здоровья больше не придется стоять в больничных очередях Фото: Ольга Крыльцова

Теперь маленьким ямальцам с особенностями здоровья больше не придется стоять в больничных очередях. Специально для этого в регионе закрепили инициативу общественников по созданию для таких пациентов «зеленого коридора».

С предложением узаконить льготу на региональном уровне выступила председатель пуровской районной общественной организации инвалидов «Милосердие» Татьяна Кочерга.

По словам женщины, дети-инвалиды, в силу обстоятельств, очень часто посещают врача, при этом каждый визит становится для них испытанием, ведь даже придя в поликлинику по записи все равно приходится ждать. Кроме того, у особенных детей довольно часто ослаблен иммунитет, а это значит, что даже обычная простуда может обернуться серьезными проблемами.

Решением данного вопроса занимался директор гражданско-правового департамента региона Дмитрий Погорелый.

-Когда мы начали разбираться в вопросе, выяснилось, что это проблема не одной поликлиники, а всего округа. Нужно было комплексное решение. Вместе с «Ассоциацией юристов ЯНАО» подготовили поправки в постановление и вынесли их на рассмотрение правительства округа. Вопрос удалось решить меньше, чем за неделю, - отметил специалист.

Поправка уже начала действовать. Новой льготой смогут воспользоваться 2 575 детей-инвалидов, проживающих на Ямале.