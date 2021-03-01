Глава Салехарда Алексей Титовский выйдет в прямой эфир 2 марта

Фото: личная страница Алексея Титовского в соцсетях

Глава Салехарда Алексей Титовский выйдет в прямой эфир, чтобы пообщаться с жителями. Трансляция начнется 2 марта в 18:30 и будет проходи сразу на нескольких площадках: в Instagram и ВКонтакте. Это позволит еще большему числу горожан присоединиться к диалогу.

Вопросы к прямому эфиру можно отправить личным сообщением в аккаунт Алексея Титовского в Instagram и ВКонтакте.

-Расскажу о рабочих планах на 2021 год. Понимаю, что поступает множество обращений, связанных со строительством новых домов и благоустройством. Этим темам уделю особое внимание, - отметил градоначальник.

Напоминаем, что аккаунт в соцсети ВКонтакте глава окружной столицы завел в начале февраля, а в Instagram - ровно год назад.

-Социальные сети стали неотъемлемой частью нашей жизни. Благодаря вашим сообщениям зачастую удается оперативно разрешить ту или иную ситуацию, - отметил Алексей Титовский.