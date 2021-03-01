В Новом Уренгое детская библиотека имени журнала «Смена» закрылась на ремонт

Фото: администрация Нового Уренгоя

В Новом Уренгое Центральная детская библиотека имени журнала «Смена» закрылась на ремонт. Перед этим ее сотрудники а администрация города проделали большой перечень работ. Так, был списан ветхий и устаревший по содержанию книжный фонда, создан дизайн-проект библиотеки, составлена смета на проведение ремонтных работ, проведен подбор библиотечной мебели, оргтехники и оборудования.

Открыть учреждение планируют будущим летом. В нем организуют зонирование пространства, установят новую мебель и RFID- оборудование.

Пока что обслуживание читателей будет проходить в деловом центре «Ямал» по адресу: ул. Юбилейная, 5.

Напоминаем, что в октябре 2020 года на портале «Живем на Севере» новоуренгойцы выбрали название обновленной библиотеке - библиотечно-информационный центр «Новая Смена».