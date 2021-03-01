Фото: департамент здравоохранения ЯНАО

На Ямале завершился первый этап вакцинации тундровиков от коронавируса. Коренных жителей прививали вблизи дороги Надым-Салехард, где сейчас каслают многие семьи.

Процедура проходила в передвижном мобильном пункте на базе комфортабельного теплого автобуса. У пациентов была возможность получить консультацию врачей, пройти обследование, выпить чаю и отдохнуть. Гражданам, у которых имелись признаки ОРВИ, медики назначали лечение и выдали бесплатные наборы лекарств.

-Для коренного каслающего населения возможность привиться, не оставляя надолго хозяйство, очень важна. Поэтому мы постарались максимально создать удобные условия для кочевых народов. Первый компонент вакцины поставлен, через 21 день предстоит поставить второй. Сразу после этого оленеводы начнут уходить к местам летних стоянок, - рассказал директор окружного департамента здравоохранения Сергей Новиков.

На сегодняшний день прививку сделали более 22 тысяч ямальцев, из них более 11 тысяч - двукратно.