Фото: Новоуренгойская ЦГБ

В Новом Уренгое закрылся еще один инфекционный госпиталь для больных коронавирусом. Он располагался в восьмиэтажном терапевтическом корпусе центральной городской больницы.

-Сейчас необходимости в госпитале нет. Накануне был выписан последний пациент, - сообщили в Новоуренгойской ЦГБ.

Теперь жителей с COVID-19 будут направлять в инфекционное отделение, которое находится в трехэтажном корпусе. Отметим, что оно принимает больных коронавирусом с самого начала пандемии.

-Сегодня в Новоуренгойской ЦГБ имеется достаточный объем лекарств, СИЗов, высокотехнологического диагностического оборудования, продуманы схемы маршрутизации пациентов, нуждающихся в госпитализации и, конечно, опыт лечения коронавируса. На случай ухудшения эпидобстановки в учреждении все готово, - рассказал главный врач Новоуренгойской ЦГБ Кирилл Трапезников.

В ближайшие дни в корпусе проведут тщательную дезинфекцию всех помещений. После этого все отделения вернутся на свои места.