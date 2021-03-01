Ямальским тундровикам рассказали о вреде курения

Фото: Ямальский центр общественного здоровья и медицинской профилактики

Специалисты Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики организовали для тундровиков школы здоровья.

В течение трех дней со взрослыми и юными кочевниками беседовали заместитель главного врача Наталья Половодова и заведующая кабинетом медицинской помощи при отказе от курения Татьяна Шипулина. Они рассказали о важности здорового образа жизни, уделив особое внимание вреду табакокурения.

Губительные изменения северяне смогли увидеть своими глазами на специальных медицинских макетах. Особое впечатление произвела «челюсть курильщика»: желтые зубы и покрытые язвами десны и язык.

С теми, кто не имеет пагубного пристрастия, специалисты поговорили о вреде пассивного курения. Не все знают, что некурящие члены семьи часто становятся заложниками вредной привычки своих родных. Ведь если находиться в прокуренном помещении постоянно, это обязательно приведет к заболеваниям, характерным для курильщика со стажем.