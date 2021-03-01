На Ямале идет подготовка к голосованию за объекты благоустройства

Фото: правительство ЯНАО

Ямал продолжает участие в федеральном проекте по формированию комфортной городской среды. Голосование за объекты начнется 26 апреля на специальной онлайн-платформе. Принять участие смогут все желающие старше 14 лет.

Напоминаем, что в связи с этим в регионе объявили о наборе волонтеров. Они будут работать в торговых центрах, МФЦ и на мероприятиях, рассказывая ямальцам об объектах, а также помогут проголосовать.

Отметим, что только за последний год в регионе построили более 80 современных парков, скверов и спортивных площадок. Один из объектов, благоустроенных по инициативе ямальцев, - парк «Юбилейный» в городе Лабытнанги. За короткое северное лето пустырь с заболоченными участками превратили в парк культуры и отдыха площадью более 20 тысяч квадратных метров. Идею предложил местный житель Владимир Швец.

В прошлом году в Салехарде появилась современная локация на улице Чубынина, где можно поиграть в настольные игры, послушать музыку или встретиться с друзьями. Имя для нового места отдыха, как и сам проект, тоже выбрали голосованием - сквер «Молодежный».

Новые объекты появляются не только в центре города, но и в спальных районах. Один из примеров - озеро Лебяжье в Салехарде. Его обустройство поддержали более 4 тысяч горожан, в том числе руководитель туристско-информационного центра ЯНАО Марина Холохолова. По ее мнению, такие места важны не только для местных жителей, но и для туристов.