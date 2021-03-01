В Салехарде откроется Международная фотовыставка «Птицы Сибири и Китая»

Фото: правительство ЯНАО

В Культурно-деловом центре Салехарда откроется фотовыставка «Птицы Сибири и Китая», приуроченная к началу работы симпозиума «Стерх (белый журавль) - символ надежды сохранения биоразнообразия в 21-м веке».

Экспозиция представит порядка ста уникальных снимков белого журавля, сделанных российскими и китайскими фотографами и учеными. Она будет расположена в холле второго этажа центра. В планах организаторов - передать фотовыставку МВК им. И.С. Шемановского.

Фотовыставка станет одним из звеньев работы по сохранению биоразнообразия и популяризации редких птиц на Ямале, а также поможет обратить внимание общественности на птиц и животных, занесенных в Красную книгу.

Отметим, что стерх является индикатором экологического благополучия территории России. Краснокнижная птица включена в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов, для сохранения которых требуется принятие первоочередных мер. С целью восстановления популяции белого журавля на Ямале реализуется природоохранный исследовательский проект, который позволит за 5-10 лет увеличить численность стерха до 10-20 птиц, свободно обитающих в регионе.