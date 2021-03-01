В Ямальском районе пройдут соревнование по сноукайтингу

Фото: ЯмалКайт 2021, соцсеть "ВКонтакте"

Специалисты Ямальского молодежого центра «Импульс» организуют первое в районе соревнование по сноукайтингу. Оно пройдет в поселке Яр-Сале с 1 по 4 апреля и приурочено к юбилейному Слету оленеводов.

Планируется, что его участниками станут спортсмены из разных регионов России. К участию допускаются как профессионалы, так и любители. Ямальский район представят три спортсмена, среди них участники российского этапа Кубка мира по сноукайтингу в 2019 году Олег Вануйто и Едэй Сэрпиво.

Кроме того, организаторы подготовили серию мастер-классов для тех, кто желает освоить начальные навыки зимнего парусного спорта. Также они сообщили, что скоро появится график открытых тренировок.

Отметим, что сноукайтинг - это активный вид спорта, представляющий занятия с буксировочным воздушным змеем на снежном покрытии или льду с применением лыж, сноуборда или коньков.