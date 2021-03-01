Компанию друзей из Нового Уренгоя осудили за хранение наркотиков Фото: Ольга Крыльцова

Суд Нового Уренгоя вынес приговор в отношении трех местных жителей. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере».

Злоумышленников задержали 25 марта 2019 года вблизи жилого дома. В ходе личного досмотра у них нашли несколько свертков с порошкообразным веществом.

Проведенная экспертиза лишь подтвердила догадку полицейских. В свертках оказалось наркотическое средство синтетического происхождения общей массой 9,25 грамм.

В свое оправдание задержанные пояснили, что приобрели препарат для личного потребления, ни в коем случае не собираясь его распространять.

В феврале 2021 года новоуренгойский суд признал мужчин виновными. Двоим подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 и 3 года с отбыванием в колониях строгого и общего режимов. Третий подсудимый получил 1 год условно с испытательным сроком 1 год и 6 месяцев.