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В Ноябрьске более десяти машин со снегом застряли у въезда на полигон. Техника стоит прямо на проезжей части, некоторые водители провели в очереди уже несколько часов, сообщат «Ноябрьск 24».

Причиной этого оказалась активность коммунальщиков, которые принялись за работу в связи с потеплением.

-Установилась относительно теплая погода, дорожные службы и обслуживающие организации, а также предприниматели активно начали убирать и вывозить снег. Объемы у подрядчика выросли. Сейчас привлекают дополнительную технику для работы на полигоне, вопрос на контроле муниципалитета, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Как рассказали сами рабочие, обычно на снежном полигоне задействовано две спецмашины, которые оперативно наводят порядок после каждого грузовика, привезшего снег.