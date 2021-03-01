В Лабытнанги проведут тотальную проверку аварийных домов

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсетях

В Лабытнанги прошло заседание, на котором обсудили обеспечение безопасности жилых домов от пожара. В нем приняли участие профильная комиссии и представители управляющих компаний.

-В городе 670 домов в деревянном исполнении, 133 признаны аварийными. Поставила задачу провести тотальную ревизию жилого фонда. Необходимо обследовать каждый дом, заглянуть в каждый подъезд, напомнить жителям о противопожарных мерах. Важно освободить места общего пользования и пути эвакуации от захламления, - рассказала глава города Марина Трескова.

Также она добавила, что теперь в каждом подъезде дома разместят портрет участкового с номером телефона для связи. Это особенно актуально для домов, где жильцы ведут асоциальный образ жизни.

Кроме того, на особый контроль взят вопрос взаимодействия жильцов и управляющей компании.

-Дала поручение провести дополнительные страховочные мероприятия для поддержания каждого аварийного дома в безопасном состоянии. При необходимости управляющая компания должна предусмотреть замену электропроводки, ремонт крыши, укрепление основания дома, утепление стен и другие работы, - добавила градоначальница.

Итоги ревизии жилфонда и организации дополнительных страховочных мероприятий подведут в апреле.