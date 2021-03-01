В Ноябрьске директор строительной фирмы скрыл от налоговой более 4 миллионов Фото: Вера Зенина

Следственный отдел Ноябрьска возбудил уголовное дело в отношении генерального директора строительной компании. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, совершенное в особо крупном размере).

Было установлено, что генеральный директор «Строительная компания «Северный ветер, зная об имеющейся задолженности по налогам, намеренно скрыл более 6 миллионов рублей, из которых свыше 4 миллиона рублей должны были пойти на погашение задолженности.

Преступление выявлено сотрудниками ОЭБиПК ОМВД России по Надымскому району совместно с налоговыми органами.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Напоминаем, что в такое же махинации подозревается генерального директора коммерческой организации из Надыма.