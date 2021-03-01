На Ямале стартует экскурсионно-образовательный проект для шестиклассников

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«Ямал-полуостров открытий» - это экскурсионно-образовательный проект, подготовленный для шестиклассников региона. В итоге 345 ребят, прошедших конкурсный отбор, побывают в столице округа, а школьники Салехарда посетят соседний город - Лабытнанги.

В программе поездки: посещение главных достопримечательностей, этнографического комплекса в Горнокнязевске, знакомство с бытом и культурой коренных малочисленных народов Севера, а также экскурсия по Ямальскому многопрофильному колледжу. В дополнение к основной программе школьники окружной столицы побывают в краеведческом музее города Лабытнанги, где им расскажут об истории города и проведут мастер-класс по изготовлению сувенира из дерева.

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку на сайте центра выявления и поддержки одаренных детей в ЯНАО.

Конкурсный отбор будет проходить в три этапа. С 1 по 20 марта состоится регистрация команд-участниц. С 21 по 31 марта - теоретический тур на знание географии, истории и культуры округа. Третий этап - с 1 по 20 апреля. Участникам нужно снять видеоролик-представление класс-команды и рассказать о своем населенном пункте.

Поездки запланированы с сентября по декабрь 2021 года. Тур оплачивается из средств окружного бюджета. Родителям необходимо лишь оплатить расходы, связанные с оформлением нотариальной доверенности.

Подробности можно узнать на сайте центра выявления и поддержки одаренных детей.