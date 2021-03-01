Число заболевших коронавирусом на Ямале на 1 марта 2021 года увеличилось на 37 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Жители Ямала все еще продолжают болеть COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 37 человек, с начала периода - 37 142.

Из общего числа болеющих 194 жителя госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 10 из них - в тяжелом состоянии, 2 - находятся на ИВЛ, 0 - скончались. Таким образом, общее число погибших составляет 399 человек.

Кроме того, за сутки выявлено 4 новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 5 742 человека.

В населенных пунктах Ямала произошло 33 заражение COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Надымском районе - 9, Новом Уренгое - 8 и Пуровском районе - 6.

Далее идут: Муравленко - 4, Ноябрьск и Тазовский район - 2, Салехард и Ямальский район - 1.

Всего в регионе провели 355 тестов в 23 лабораториях, за весь период - 35 178.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 11 571 человек с COVID-19, из них 1 385 (12,0%) без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 4 257 650. Выздоровевших - 11 571, за весь период - 3 823 074. Умерших - 333, с начала периода - 86 455.