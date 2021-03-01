Рецидивист из Нового Уренгоя получил тюремный срок за угон автомобиля Фото: Ольга Крыльцова

Суд Нового Уренгоя вынес приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения».

Владелец машины обратился в полицию 28 апреля 2020 года. По его словам, автомобиль находился на территории гаражного кооператива, при этом двери были на заперты, а ключ остался в замке зажигания.

-В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался местный житель 1987 года рождения, ранее судимый за аналогичные преступления, - рассказали в пресс-службе УМВД России по ЯНАО.

Как сообщил злоумышленник, увидев ключ в замке, он решил воспользовался данной ситуацией. Покатавшись, мужчина припарковал угнанную машину на территории дачного кооператива, после чего скрылся с места происшествия.

В феврале 2021 года суд признал новоуренгойца виновным, назначив два года в колонии строгого режима.