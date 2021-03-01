В Салехарде внутренняя часть крыши дома покрылась изморозью и льдом после капремонта Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Салехарда организовала проверку по информации, размещенной в одном из СМИ. Речь шла о сосульках, которые начали расти внутри дома № 17 «Б» по ул. Ямальская после капремонта.

Виновником случившегося оказался индивидуальный предприниматель, которые занимался работами. Как оказалось, организация нарушила требования проектной документации и технических регламентов. Именно это стало причиной образование на деревянных конструкциях кровли изморози и льда.

-При этом выполненные предпринимателем работы были приняты и оплачены в полном объеме, а соответствующие претензии к подрядчику не выставлены. Кроме того, позднее выявление изложенных недостатков со стороны управляющей организации ООО «ЕГУК», а также отсутствие уведомления органа местного самоуправления об указанных фактах, повлекло нарушение жилищных прав граждан, - рассказали в пресс-службе ведомства.

В связи с этим прокуратура внесла в адрес МКУ «Финансовая дирекция городского хозяйства», ИП Белеков Б.А. и ООО «ЕГУК» представления об устранении нарушений закона.

На данный момент ситуация контролируется надзорным ведомством.