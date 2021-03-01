Жителей Губкинского приглашают на «Весеннее пробуждение»

Фото: администрация Губкинского

Центральная библиотека Губкинского приглашают всех желающих на квартирник «Весеннее пробуждение». Он состоится 5 марта в 18:00.

-Квартирник станет отличным поводом встретиться в хорошей компании и поздравить милых дам с весенним праздником - Международным женским днем, - отмечают организаторы.

На творческом вечере гостям будет предложена живая музыка, неформальное общение и яркие выступления от писателей, поэтов, музыкантов и творческой молодежи города. А приглушенный свет, горячий чай и дружеская обстановка создадут уютную атмосферу для живого общения.

Кроме того, всех девушек, посетивших мероприятие, ждет бьюти-розыгрыш.

Место встречи: микрорайон №7, дом 30.