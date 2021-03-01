Калмык получил условный срок за кражу денег у жительницы Лабытнанги Фото: Вера Зенина

Элистинский городской суд вынес приговор в отношении 40-летнего жителя Калмыкии. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета).

Жертвой злоумышленника стала жительница Лабытнанги. С декабря 2019 года по февраль 2020 года аферист похитил у северянки 47 тысяч рублей. Сделал он это с помощью приложения мобильного банка, отправляя смс-сообщений на абонентский номер «900».

В августе 2020 года прокуратура Лабытнанги утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, направив его в суд для рассмотрения по существу.

В итоге суд признал мужчину виновным, назначив 1 год условно с испытательным сроком на 2 года, в течение которого он должен доказать свое исправление.