Владимир Якушев и Александр Моор посетили Тюменский ремонтно-механический завод АО «Транснефть – Сибирь»

Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе В.В. Якушев и губернатор Тюменской области А.В. Моор посетили Тюменский ремонтно-механический завод (ТРМЗ) АО «Транснефть – Сибирь». Они осмотрели производственные площадки по выпуску продукции для магистральных насосных агрегатов, а также новый комплекс, открытый на базе завода в 2019 году.

В итоге В.В. Якушев отметил, что АО «Транснефть – Сибирь» четко выполнило взятые на себя обязательства в части окончания сроков строительства и выпуску готовой продукции высокого качества.

Такого же мнения придерживается и генеральный директор АО «Транснефть - Сибирь» В.А. Бронников.

-Производственный комплекс полностью справляется с задачами, которые на него возложены. Внедренное здесь современное высокотехнологичное оборудование и автоматизация производственных процессов позволяет поддерживать высокое качество выпускаемой продукции, которая востребована не только в системе «Транснефть», но и другими предприятиями ТЭК, - заявил он.

Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

Отметим, что производственный комплекс Тюменского ремонтно-механического завода был построен в рамках Специального инвестиционного контракта (СПИК). В его состав вошли цех подготовки металла, сварочный цех, цех покраски готовой продукции и складской комплекс. Чтобы обеспечить безопасность персонала и исключить негативное влияния на окружающую среду, производственные цеха оснащены фильтровентиляционными системами производительностью от 10 000 до 16 000 куб. метров в час. Их использование обеспечивает удаление загрязненного воздуха из рабочей зоны, его фильтрацию и очистку со степенью 99,99%, а также дальнейший возврат в производственное помещение.

С вводом нового комплекса завод вышел на запланированный объем выпуска продукции и услуг. В прошлом году было произведено более 30 000 единиц продукции на 2,8 млрд. рублей. Объем налоговых отчислений ТРМЗ в 2020 году в региональный и федеральный бюджеты составил 365,7 млн. рублей.

Сейчас ТРМЗ - это одно из ведущих предприятий региона, которое производит оборудование для нефтетранспортной отрасли, в том числе, в рамках программы импортозамещения. На данный момент объем замещенной отечественными производителями продукции в организациях системы «Транснефть» составляет 96%, а использование новейших автоматизированных станков с числовым программным управлением и роботизированных сварочных комплексов позволило увеличить производительность труда и повысить эффективность производственного процесса.

Кроме того, завод обеспечивает организации системы «Транснефть» нестандартными металлоконструкциями и комплектующими, которые применяются для ремонта и обслуживания оборудования на нефтеперекачивающих станциях и линейной части трубопроводов, что позволило отказаться от импорта запасных частей.

Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

СПРАВКА:

Специальный инвестиционный контракт был подписан в июне 2017 года в рамках Петербургского международного экономического форума между Министерством промышленности и торговли РФ, правительством Тюменской области и АО «Транснефть - Сибирь». Объем инвестиций составил порядка 3 млрд. рублей.

В числе оборудования, выпускаемого ТРМЗ, - продукция машиностроения, нестандартные металлоконструкции, комплектующие для ремонта и обслуживания нефтеперекачивающего оборудования. Завод также производит запасные части и комплектующие магистральных и подпорных насосов для перекачки нефти и нефтепродуктов с целью обеспечения потребности АО «Транснефть Нефтяные Насосы» г. Челябинск.