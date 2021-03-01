В Пангоду приедут узкие специалисты детской поликлиники Надыма

Фото: Надымская районная больница

Бригада специалистов детской поликлиники Надымской больницы примет маленьких пациентов Пангоды.

С 1 по 5 марта в поселке будут работать: ортопед, хирург, невролог и эндокринолог. Также будет производиться ультразвуковая диагностика.

Напоминаем, что на Ямале возобновились выезды узких специалистов в поселения Надымского района. Недавно медики вернулись из поселка Пангоды и национального села Ныда.

Во время выездного приема мобильной бригадой в Пангодах было принято более 50 пациентов, из них 20 процентов направили на допобследования для уточнения диагноза.

-Один из наших приоритетов - оказание оперативной медицинской помощи населению. Есть значительно отдаленные населенные пункты, большинство жителей которых не имеют возможности попасть на прием к узким специалистам, поэтому выезды врачей в поселки и села района очень востребованы, - рассказала главный врач Надымской районной больницы Наталья Калиберда.