Московские художники проведут мастер-класс для ребят из Уренгоя

Фото: администрация Пуровского района

Воспитанников детской художественной школы поселка Уренгой ожидает радостное событие. С 1 по 3 марта в учреждении пройдут районные конкурсы «Пуровский колорит» и «Педагогический вернисаж», а также мастер-классы педагогов Московской художественно-промышленной академии имени Строганова.

На мастер-классах с пуровскими художниками они займутся набросками и зарисовками, а также поделятся методами и приемами акварельной живописи в работе с натуры.

Коме того, профессор кафедры академического рисунка Андрей Родионов и член Московского союза художников Андрей Криволапов примут участие в оценке работ по мастер-классам на тему «Особенности изображения графическим карандашом при выполнении академического рисунка».

Также в первый день конкурса запланирован круглый стол, на котором обсудят профориентацию будущих выпускников.