Спортсменки из Надыма завоевали 4 «золота» на чемпионате Урала по женской борьбе

Фото: личная страница Дмитрия Жаромских в соцсетях

Глава Надымского района Дмитрий Жаромских подвел итоги чемпионата и первенства по спортивной женской борьбе среди спортсменок Урала. Соревнования проходили 27 и 28 февраля в спортивной школе «Арктика».

-У Надымского района 17 медалей, из них: 4 золотых, 7 серебряных и 6 бронзовых. Результаты спортсменок вызывают искренние чувства радости и гордости. Я от всей души поздравляю победителей и благодарю за вклад в развитие нашего города, - сообщил глава муниципалитета.

Также он добавил, что в Надымском районе много здоровых, талантливых и целеустремленных девушек, которые точно знают, как добиться успеха.

Отметим, что в сборную северного региона вошли 15 надымчанок. В зале собрались борцы Ямала, Югры, а также Тюменской, Курганской, Челябинской и Свердловской областей - всего 137 участниц.