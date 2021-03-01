В Губкинском полностью ликвидировали очередь в детские сады

Фото: правительство ЯНАО

В Губкинском открылся еще один новый детский сад - «Непоседы», расположенный в шестом микрорайоне. Теперь в городе полностью ликвидирована очередь в детские сады.

Учреждение рассчитано на 240 мест, 60 из них - для ребят в возрасте до трех лет. Кроме того, здесь организовали первую в городе ясельную группу для малышей от двух месяцев до года. Она рассчитана на 10 человек.

-В группе имеются манежи, ходунки, стулья для кормления. Есть стерилизаторы и подогреватели для бутылочек. Также созданы условия для того, чтобы мама могла покормить ребенка, если он находится на грудном вскармливании, для этого установлено специальное кресло. В каждой группе у нас есть рециркуляторы, увлажнители воздуха, - рассказала заведующая детским садом «Непоседы» Гульнара Кашаева.

Помещения оборудованы всем необходимым для комфортного пребывания и развития дошкольников: материалы и оборудование для творчества, лаборатории для организации познавательно-исследовательской деятельности, наборы для формирования элементарных математических представлений, для обучения английскому языку, развития логики и изучения основ программирования.

Спортивный зал оборудован тренажерами, установлен скалодром, шведская стенка, батуты, степ-платформы. В музыкальном зале есть интерактивная доска, комплект звукового оборудования, цифровое пианино, микшерный пульт и набор детских музыкальных инструментов.

Кроме того, в детском саду есть театральная студия и студии для аква-анимации.

Отметим, что открытие нового учреждения - это и новые рабочие места. В коллективе 84 работника, из них 38 - педагогические.