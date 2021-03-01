Фото: Круизный центр "Инфофлот"

Между Тобольском и Салехардом запустят уникальный круизный маршрут, который станет частью проекта «Экспедиции «Созвездия».

По задумке организаторов, за 11 дней путешественники проделают путь по следующим направлениям: Сургут-Салехард-Тобольск и Тобольск-Салехард-Сургут, любуясь видами и дегустируя блюда сибирской кухни.

-Вы побываете на родине крупнейших месторождений нефти и газа, а также древних народов ханты и манси, посетите единственный город на планете, который построен на широте Северного Полярного круга, познакомитесь с бытом северных народов, узнаете как жили сосланные в Березовский острог князья, декабристы и революционеры начала ХХ века, - рассказали в пресс-службе круизного центра «Инфофлот».

Первый круиз запланирован на 23 мая 2023 года и продлится до конца августа. Приобрести билет можно уже сейчас у местных туроператоров.