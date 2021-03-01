До Коротчаево и Лимбяяхи запустили пять новых автобусов

Фото: личная страница Андрея Воронова в соцсетях

На маршрут Новый Уренгой - Коротчаево - Лимбяяха вышли пять новых автобусов. В день они будут совершать 8 рейсов, по 4 в одну сторону.

Чтобы проверить удобство нового транспорта, глава города Андрей Воронов решил лично проехать по 13-му маршруту и пообщаться с пассажирами.

-Вместе с коллегами проехали по 13-му маршруту. Пообщался с пассажирами. Студентка Дарина Рындыч живет в Коротчаево, учится в НУРМК. Рассказывает, что раньше в сильные морозы в автобусах было холодно, а в новых - тепло, удобно, комфортно и больше посадочных мест, - отметил градоначальник.

Цена ежемесячного проездного билета составляет 6 600 руб. Для льготной категории - 3 300 рублей.

Отметим, что автобусы приобретены по поручению губернатора Дмитрия Артюхова в рамках окружной государственной программы «Развитие транспорта и инфраструктуры на 2014-2024гг.». Каждый из них оснащен подъемными механизмами для инвалидов-колясочников.