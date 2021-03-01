В Ямальском районе продолжают решать проблему с массовой гибелью оленей

Фото: личная страница Андрея Кугаевского в соцсетях

Глава Ямальского района Андрей Кугаевский посетил с рабочим визитом село Сеяха. В первую очередь он уделил внимание тундровикам, у которых массово гибнут олени.

-В пятницу и субботу работали с коллегами в Сеяхе. Главной задачей было добраться до Тамбея, где нас уже вторые сутки ждали оленеводы. Разговор был конструктивным и в тоже время непростым, потому что все участники понимали сложность сложившейся ситуации. Хочу заверить, что мы и дальше будем оказывать помощь пострадавшим семьям и никого не оставим без внимания, - пообещал глава муниципалитета.

Также он отметил, что обсуждение этой темы продолжилось и во время личного приема граждан. Кроме того, жителей интересовали вопросы обеспечения жильем и трудоустройство.

Далее Андрей Кугаевский посетил объекты ЖКХ, а также встретился с коллективами школы и детского сада, рассказав о планах на 2021 год по строительству и благоустройству Сеяхи.

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