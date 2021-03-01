Погода на Ямале на 1 марта: облачно, с прояснениями

Погода на Ямале на 1 марта Фото: Ольга Крыльцова

В понедельник, 1 марта, по прогнозам метеорологов, в Салехарде облачно. Днем -23, ночью -21. Ветер 5-7 м/с.

Ноябрьск: ясно. Днем -23, ночью -25. Ветер 4-5 м/с.

Надым: переменная облачность. Днем -24, ночью -25. Ветер 7-10 м/с.

Новый Уренгой: облачно. Днем -26, ночью -27. Ветер 7-9 м/с.

Губкинский: ясно. Днем -25, ночью -27. Ветер 4-6 м/с.

Тарко-Сале: ясно. Днем -26, ночью -28. Ветер 3-6 м/с.

Лабытнанги: облачно. Днем -24, ночью -21. Ветер 4-7 м/с.

Муравленко: ясно. Днем -23, ночью -26. Ветер 4-6 м/с.