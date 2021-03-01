Погода на Ямале на 1 марта: облачно, с прояснениями

Погода на Ямале на 1 марта
Фото: Ольга Крыльцова
В понедельник, 1 марта, по прогнозам метеорологов, в Салехарде облачно. Днем -23, ночью -21. Ветер 5-7 м/с.
Ноябрьск: ясно. Днем -23, ночью -25. Ветер 4-5 м/с.
Надым: переменная облачность. Днем -24, ночью -25. Ветер 7-10 м/с.
Новый Уренгой: облачно. Днем -26, ночью -27. Ветер 7-9 м/с.
Губкинский: ясно. Днем -25, ночью -27. Ветер 4-6 м/с.
Тарко-Сале: ясно. Днем -26, ночью -28. Ветер 3-6 м/с.
Лабытнанги: облачно. Днем -24, ночью -21. Ветер 4-7 м/с.
Муравленко: ясно. Днем -23, ночью -26. Ветер 4-6 м/с.