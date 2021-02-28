Жительница Муравленко, наслышанная о мошенниках, все равно попалась на уловку. Фото: Ольга Крыльцова

ОМВД России по городу Муравленко возбуждено уголовное дело по факту кражи денег. В ходе проведения проверки по факту заявления жительницы города полицейские установили, что женщине на сотовый телефон поступил звонок. Собеседник, представившись сотрудником банка, предложил снизить кредитную ставку на 10%.

Согласившись на выгодное предложение, гражданка последовала указаниям злоумышленника и назвала номер банковской карты и коды безопасности, поступившие ей на сотовый телефон.

– В ходе мошеннических действий потерпевшая лишилась более 15 тысяч рублей. По данному факту следователями возбуждено уголовное дело «Кража», – рассказали в пресс-службе УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Таким образом, заявительница попалась на уловку мошенника, несмотря на то, что ранее слышала о подобных фактах из средств массовой информации, а также в ходе проведения с ней профилактических бесед сотрудниками полиции.