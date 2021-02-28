Жители Ноябрьска покажут на фотографиях, как укрепляют иммунитет. Фото - ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская ЦГБ" в ВК.

Ноябрьская ЦГБ приглашает горожан принять участие в онлайн-фотоконкурсе выходного дня «Укрепляй иммунитет!». Мероприятие, которое пройдет до 12.00 1 марта, приурочено ко Всемирному Дню иммунитета.

– У горожан появится возможность с помощью фотоискусства выразить свое положительное отношение к здоровому образу жизни. Фотоработы должны соответствовать тематике Фотоконкурса. Фотографии размещаются в комментариях под этим постом. Та фотография, которая наберёт больше всего «сердечек» до 12.00, 01.03.21г. будет считаться победившей! Затем организаторы свяжутся с автором фото и вручат целых два килограмма ароматных молодильных яблок! – сообщили в медучреждении.

Итоги будут объявлены на странице ЦГБ. Работы должны быть хорошего качества, не должны нести негативное содержание, приветствуется наличие комментария к заявленной фотографии. Каждый участник может прислать не более трех фотографий.