Жительница Тарко-Сале потеряла 28 тысяч рублей, желая снизить проценты по кредиту. Фото: Ольга Крыльцова

В ОМВД по Пуровскому району с заявлением о краже денег с банковской карты обратилась 30-летняя жительница Тарко-Сале. Ранее ей на мобильный телефон поступил звонок от неизвестной, которая представилась сотрудницей банка и сообщила, что для таркосалинки имеется специальное предложение о снижении процентной ставки по кредитной карте.

Предложение заинтересовало женщину, она передала звонившей свои паспортные данные, данные карты и смс-коды, поступившие ей на телефон. Затем обманутую гражданку переключили на вторую линию, якобы для связи с технической поддержкой.

– В этот момент она обнаружила, что на телефон поступило уведомление о списании с кредитной карты 28 тысяч рублей. После этого женщина поняла, что разговаривает с мошенниками, прервала разговор и обратилась в полицию, – рассказали в пресс-службе УМВД по Ямало-Ненецкому автономному округу.

По данному факту следственным отделом ОМВД России по Пуровскому району возбуждено уголовное дело «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств». Полицейские устанавливают лицо, причастное к совершению данного противозаконного деяния.