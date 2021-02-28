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Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 28 февраля 2021 года увеличилось на 34 человека

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 28 февраля 2021 года
Сергей Швецов
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Число заболевших коронавирусом на Ямале на 28 февраля 2021 года увеличилось на 34 человека.

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 28 февраля 2021 года увеличилось на 34 человека.

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 28 февраля 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 34 и составило 37 105 человек.

По данным Управления Роспотребнадзора по ЯНАО, 28 февраля 2021 года в округе зарегистрировано 34 новых случая заболевания COVID-19 (за весь период – 37 105), 69 человек выздоровело (за весь период – 35 117), 185 пациентов – госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями, 10 – в тяжелом состоянии, трое с подтверждённым COVID-19 – на ИВЛ. 2278 тестов провели в 23 лабораториях (за весь период – 1 407 076).

За сутки выявлено 8 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 5 738). 26 новых случаев COVID-19 в муниципальных образованиях ЯНАО (за весь период – 31 367): Новый Уренгой – 9 (за весь период – 6356), Ноябрьск – 1 (за весь период – 4165), Салехард – 2 (за весь период – 3397), Надымский район – 2 (за весь период – 3325), Пуровский район – 5 (за весь период – 3231), Муравленко – 3 (за весь период – 2803), Губкинский – 1 (за весь период – 2662), Лабытнанги – 1 (за весь период – 1875), Приуральский район – 1 (за весь период – 818), Шурышкарский район – 1 (за весь период – 448).

В других муниципальных образованиях ЯНАО новых случаев нет. Летальный случай: Салехард, мужчина, 60 лет.

За последние сутки в России выявлено 11 359 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 11,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 379 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 12 391 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 246 079 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 86 122 летальных исхода, выздоровели 3 811 797 человек.

Распространение коронавируса в мире