Более пятисот юных жителей Ноябрьска станут участниками «Инженерной школы». Фото со странички Алексея Романова в ВК.

Более пятисот школьников и детсадовцев из Ноябрьска станут участниками «Инженерной школы». Проект в этом году реализуется в новом формате.

На базе Ноябрьского колледжа профессиональных и информационных технологий помимо профессиональных проб участники «Инженерной школы» пройдут обучение по курсам: Лазерные технологии, Изготовление прототипов, Инженерный дизайн CAD, Графический дизайн, IT-решения для бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8». Дошколята смогут познакомиться с основами легокоструирования, робототехники и программирования.

– Инженер - профессия востребованная и сейчас, и в будущем - это специалисты, которые всегда на шаг вперед. Неоднократно отмечал, что в Ноябрьске очень много одаренных и увлеченных детей, а главное - у нас есть талантливые педагоги, способные заинтересовать ребят, научить азам инженерных технологий. Они помогают раскрыть потенциал ребенка и определиться с профессией. Немаловажно, что в городе есть площадки, которые позволяют проводить подобные мероприятия, – поделился глава администрации Ноябрьска Алексей Романов.