На дорогах Ноябрьска появились первые экологичные автобусы. Фото предоставлено "КП".

В Ноябрьске на линию вышел первый экологичный общественный транспорт – девять низкопольных автобусов, работающих на газомоторном топливе, каждый адаптирован для маломобильных граждан и мам с колясками. Они уже курсируют по городским маршрутам. Новый транспорт сменил устаревший, обновление автопарка продолжится. Всего в городе ежедневно выходят на линию 65 автобусов.

Общественный транспорт закупили еще в 2020 году на средства окружного бюджета в рамках ямальской госпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры на 2014-2024 годы».

Автобусы заправляются с помощью мобильной газозаправочной станция, предоставленной компанией ООО «Газпром газомоторное топливо». Раз в три дня приспособление планируют заполнять топливом в Сургуте. Передвижной газовый заправщик – временный, он будет использоваться до момента постройки в городе автомобильной газонаполнительной станции. В планах завершить строительство в 2022 году.

Основным преимуществом использования природного газа в качестве моторного топлива являются экономичность и экологичность. Губернатор региона Дмитрий Артюхов неоднократно говорил о необходимости перевода парка техники на экологически чистое топливо и о создании в округе объектов газомоторной инфраструктуры.

СПРАВКА

На Ямале автобусы на метане уже используются в Надымском районе, Новом Уренгое, Салехарде и Ноябрьске. Там же действуют четыре автомобильные газонаполнительные компрессорные станции.