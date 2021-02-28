Ямальские проекты вошли в шорт-лист национальной премии «Два полюса». Фото предоставлено "КП".

Проект, представленный коллективом преподавателей и учащихся Мыскаменской школы-интерната, вышел в финал национальной премии «Два полюса» в номинации «Образование». В «Сборник заданий по географическому краеведению ЯНАО «Внеклассное путешествие по краю Земли» ямальцы включили задачи, ребусы, кроссворды и викторины для самостоятельного изучения географии региона. В сборнике более 170 авторских заданий по всем разделам курса «География ЯНАО».

Такой проект может стать образцом для создания подобных сборников в других регионах. Кроме практической задачи, пособие выполняет и другую – воспитывает любовь к малой родине и гордость за нее.

Еще один ямальский проект, презентованный межрегиональной общественной экосоциологической организацией «Зеленая Арктика», номинирован на премию в номинации «Экология» за серию акций по очистке арктических территорий.

Эковолонтеры самостоятельно очистили отдаленные арктические острова Белый и Вилькицкого. За прошлый год они подготовили место для зимовки моржей в 45 км от поселка Харасавэй. В районе лежбища вывезено 180 тонн металла или более 20 груженых самосвалов. Кроме того, были полностью демонтированы здание метеорологической станции и 12 временных построек. Экспедиции на Карское море организуются «Зеленой Арктикой» совместно с Российским центром освоения Арктики и департаментом внешних связей ЯНАО.

Церемония награждения лауреатов и презентация лучших проектов пройдет в Москве в преддверии Дня полярника. Вошедшие в шорт-лист национальной премии ямальские инициативы могут стать проектами межрегионального сотрудничества на территории всей России.

СПРАВКА

Национальная премия «Два полюса» вручается по 12 номинациям, сфокусированным на 12 национальных проектах – «Медицина», «Качество жизни», «Экология», «Наука», «Образование», «Промышленность», «Агропромышленный комплекс (АПК)», «Развитие инфраструктуры», «Цифровая экономика», «Туризм», «Международное сотрудничество и экспорт», «Социальная инициатива».