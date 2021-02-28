На Ямале ускорится доставка корреспонденции адресатам. Фото - Почта России.

Почта России в ЯНАО запустила 5 прямых почтовых авиамаршрутов: в Новосибирск, Уфу, Санкт-Петербург и Омск из Салехарда, в Екатеринбург – из Нового Уренгоя. Это позволит сделать доставку значительно быстрее.

«Для ямальцев авиаперевозки имеют большую значимость. Почта России принимает во внимание важность партнёрства с авиаперевозчиками в условиях отсутствия дорожной инфраструктуры. Для сокращения сроков доставки почтовых отправлений теперь запущены пять новых авиамаршрутов с АТК «Ямал» по самых актуальным для ямальцев направлениям», – подчеркнула директор ямальского управления Почты России Ольга Минина.

В январе 2021 года жители Ямала отправили более 6 тонн почтовых авиаотправлений по всей стране, из них около 200 кг – по новым маршрутам.

Частота новых почтовых авиамаршрутов – 1-3 раза в неделю, лимиты на почтовый груз установлены в соответствии с текущим объемом пересылки почтовых отправлений по этим направлениям.

СПРАВКА

Управление федеральной почтовой связи Ямало-Ненецкого автономного округа – обособленное структурное подразделение АО «Почта России». Всего на территории округа оказывают услуги связи 88 стационарных отделений почтовой связи, сотрудниками которых являются более 1 000 почтовых работника. 45 отделений находятся в городской местности, сельскую местность обслуживают 43 отделения. Из общего количества не имеют регулярного наземного сообщения и являются труднодоступными 29 отделений почтовой связи.